Hace una semana la astróloga e influencer Consuelo Ulloa, conocida en las redes sociales como Miau Astral, fue acusada por un músico de haberlo acosado luego de tener una cita, concertada a través de una app.

Tras ello, poco se ha sabido de la creadora de contenido, pues se ausentó de sus redes sociales; sin embargo, en el nuevo canal de Youtube del animador Julio César Rodríguez, se reveló que la astróloga dará su primera entrevista sobre la instancia judicial en su contra.

Por eso se reveló un adelanto de apenas unos segundos donde la también escritora se refirió por primera vez a la acusación: “¿Él te dijo que te amaba?”, le consultó el animador de Podría ser Peor de BioBio TV.

“Sí, él me dijo que lo había sentido en el momento que no era algo que fuera real”, le habría dicho después de irse a su casa el querellante.

A ello Miau Astral agregó: “Me dijo que yo había tergiversado las cosas, que yo no estaba entendiendo que él no quería nada serio, después de que él me había planteado muchas veces ‘nosotros parecemos pololos"”.

Sumado a esto, la influencer aseguró que su relación con el denunciante sería más fuerte que como él lo planteó: “Él iba prácticamente todos los días a mi casa, o sea, francamente, lo que no entiendo es, ¿por qué negar algo que sí, efectivamente pasó?”, cerró en el adelanto.

¿Dónde y a qué hora ver la entrevista de Miau Astral?

La entrevista a la influencer y astróloga se emitirá este lunes 10 de junio a las 18:45 horas a través del canal de Youtube, Somos Yuly.

De acuerdo al animador, se tratará, en esta ocasión, de una transmisión de larga duración donde Consuelo “romperá el silencio”.