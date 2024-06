La noche de este viernes, Valentina Roth participará en un nuevo episodio de "Podemos Hablar", donde compartirá los difíciles momentos que vivió luego del parto de su hija, Antonia, quien sufre de laringomalacia severa. La bailarina detallará que tras el nacimiento, notó que algo no estaba bien con la respiración de la bebé, lo que llevó a su hospitalización por 14 días.

Cabe mencionar que la pequeña padece de laringomalacia severa, una enfermedad congénita que se le manifestó al poco tiempo de nacida, según detalla Chilevisión.

BioBioChile pudo acceder a un adelanto del programa, donde Valentina relatará que su parto “Fue hermoso. Fue por parto natural. O sea, no natural, normal con epidural“.

Vale Roth por el nacimiento de su hija y sus complicaciones

“Estuve junto a Miguel (su pareja y padre de Antonia) siempre al lado… Fue lindo, pero después pasó esto que me la entregaron bien y en la noche, yo veo que empieza a respirar como raro, como que las costillas se abrían un poquito más“, declarará la bailarina.

“Me paré, toqué el timbre de la enfermera, dije ‘algo está pasando’, y ahí se la llevan a la Neonatología y me dicen que se tiene que quedar acá hospitalizada“, continuará Roth.

La exgimnasta relatará que el equipo médico le comunicó en aquel entonces que su bebé debía quedarse en neonatología. “Quizás sea un día”, le dijeron, sin embargo, terminaron siendo 14.

“Fueron 14 días donde yo tenía que estar a las 08:30 de la mañana hasta las 23:00 de la noche. No me podía quedar con ella a dormir, no dejan, entonces irme tan vacía, sin mi guagua, fue terrible“, se sincerará la bailarina.

Con ello, Roth revelará que con tan sólo 10 días de nacida, Antonia debió ser sometida a una operación por su problema de salud. “Llena de cables, fue terrible”, confesará en conversación con Julio César Rodríguez.