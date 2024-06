La noche de este jueves, un nuevo y acontecido capítulo de “Ganar o Servir” sorprendió a cibernautas por lo que sucedió en él: Camila Recabarren y Mariela Sotomayor hicieron las paces.

Y es que durante la noche, mientras los “Señores” de la casa cenaban luego de una acontecida fiesta donde hubo alcohol, la exMiss Chile y la periodista de farándula se encontraron en la terraza para conversar muy sinceramente.

“Ya te digo, yo no tengo nada contra ti. Y te digo de verdad que si necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí, de corazón“, le manifestó Sotomayor a Recabarren.

Mariela Sotomayor y Camila Recabarren hicieron las paces

“Me dolió, porque de verdad mi intención contigo ha sido siempre buena. No quiero llevarme mal con vos, no quiero, si yo no te tengo mala ni nada”, continuó la comunicadora.

En ese momento, Camila la interrumpió para decirle: “Ya, pero quiero que sepas que eres hermosa por fuera, y hermosa por dentro igual“.

Mariela le agradeció el cumplido, y prosiguió su diálogo aconsejándola. “Tú tienes un aura más bonita de la que tú muestras. Saca tu mejor versión, porque eres mucho más que eso”, le sugirió.

La exmodelo le respondió que en realidad no le importaba como la vieran. “Estás muy herida tú”, le lanzó Sotomayor, a lo que Recabarren le dio la razón: “Puede ser, yo creo que sí“.

El sorpresivo momento asombró a Austin Palao, quien observaba la escena desde lejos. El peruano se acercó a las participantes para expresarles que jamás había pensado ver tal escenario, y que pensó que se trataba de un sueño.

“Conectamos súper bien”, le dijo Camila al modelo. “Quiero que se sienta bien igual. Relájese no más”, le comentó a Mariela, sellando el momento con otro abrazo, pues ya se habían dado uno poco antes.

La situación generó una ola de respuestas y memes en redes sociales, donde cibernautas plasmaron sus teorías al respecto: atribuyeron la reconciliación al alcohol, o al cansancio por el conflicto constante, o incluso acusaron que se trataba de un “pauteo” de producción.

