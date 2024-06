En conversación con Eva Gómez, Jordi Castell reveló haber sido llamado para ingresar al reality de Canal 13, “Ganar o Servir“, oferta que rechazó por varios motivos personales.

El fotógrafo estuvo en “ForEva“, el nuevo programa de conversación de Gómez para Agricultura TV. Ahí, el panelista televisivo se sinceró respecto a por qué no entraría a un reality show.

“Nunca estuve en un reality. Me llamó ahora Ignacio Corvalán para entrar al “Ganar o Servir“”, partió señalando Jordi. De inmediato, el rostro de TV explicó que no ingresaría a un programa de dicho estilo a causa de sus mascotas y otras cosas.

Jordi Castell rechazó invitación a “Ganar o Servir“

“¿Qué hago con mis animales? No puedo. Además, tú me conoces, yo no puedo estar tanto rato bajo presión porque sino aparece el demonio que llevo dentro“, señaló el fotógrafo.

“Yo me doy susto de mis demonios. Me doy susto de, de repente, enfrentarme a situaciones donde no sé si las voy a poder manejar, sobre todo si hay cámaras y hay otras personas y convivencia”, continuó el panelista.

Jordi agregó también que el hecho de tener una vida cómoda lo hizo desistir. A ello, sumó que no le gusta trabajar en exceso, pues ya se siente satisfecho y a gusto con sus trabajos actuales.

Cabe recordar que Castell participa de manera esporádica en el programa “Tal cual“, de TV+.

“No sé si me gusta trabajar más de lo que trabajo porque tengo todo lo que quiero, no necesito más. No tengo ambiciones económicas porque tengo estabilidad, soy austero, soy ordenado. Valoro mucho más lo que tengo”, cerró el rostro televisivo.