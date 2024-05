Este fin de semana, Perla Ilich sorprendió en redes al realizar un live de Instagram en compañía de Ximena Rincón, presidenta del partido Demócratas.

“Les cuento por qué estoy con la senadora: porque hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, porque no nos sentimos parte”, partió señalando Perla, asegurando, además, que dicho sentir era también compartido por la población chilena.

“Lamentablemente hay muchas comunas que se dice que se están haciendo las cosas bien, como las comunas de Maipú; comunas aledañas a Maipú, y lamentablemente no son escuchados, y estoy hablando de la gente que verdaderamente lo necesita”, continuó la influencer.

Perla Ilich revela intenciones de incursionar en la política

“Próximamente, si Dios quiere, quiero alzar la voz por todas esas personas que realmente, en la comuna de Maipú, necesitan a alguien que venga desde abajo, alguien que sepa lo que es tener y no tener“, prosiguió Ilich.

La protagonista de “Perla, tan real como tú“, agregó que las comunas que más le gustan son Maipú y Macul, pero siente que “en la comuna de Maipú me han dado mucho cariño; siempre me han tratado muy bien cada vez que he ido. Pocas veces, pero he ido. He trabajado en Maipú también”.

Perla opinó, además, que a no todos los políticos son sucios. “Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de política, pero sinceramente lo he pensado tanto, y el tema es que hay muchas personas que hoy día en Maipú no son escuchadas”, recalcó.

“Hay muchas personas hoy día en Maipú que, no voy a decir porque va a sonar feo, pero les están vendiendo un poquito la pomada (sic), y creo que hay cosas que se pueden cambiar y mirar a la gente que realmente necesita cosas que no las ha recibido“, añadió.

“Desde el partido Demócratas creo que se pueden cambiar (las cosas), por la gente humilde, por la gente de verdad. Próximamente voy a estar en la plaza de Maipú, voy a avisar cuando voy a estar, y quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio“, concluyó la emprendedora.