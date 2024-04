Ana María Muñoz, más conocida como “Zapallito”, se refirió al rumoreado bullying que Marcial Tagle habría realizado a Máximo Menem durante las grabaciones de Top Chef VIP.

En el programa de Youtube, En Boga, la exaspirante a chef afirmó que dicho hostigamiento existió, pues había sido “testigo ocular y oyente” de ello. “Yo creo que Marcial se pasó tres pueblos ahí en ‘bullysear’ a un niño chico, se le pasó la mano”, lanzó Muñoz.

“Una de las pocas cosas que siempre le sacaba en cara era ‘ay, te voy a acusar a tu mamá’, como Kiko. Eres un hombre de 40 años, y estar peleando con un niño de 19, 20 años… Máximo también le ‘chispoteaba’ los dedos y le decía ‘cállate, hueón, estás hablando estupideces’ (sic)”, continuó Zapallito.

Marcial Tagle y burlas a Máximo Menem

A ello, la bailarina agregó que el hijo de Cecilia Bolocco “siempre se comportó muy educadamente, pero sí también lo confrontó con educación”.

“Es que Máximo es muy educado, porque al principio se podía quedar callado, pero ya después cuando vio que era mucho, que ‘ay, te voy a acusar con tu mamá, ándate a jugar PlayStation si lo único que sabes hacer es jugar PlayStation, qué sabes cocinar’, ya llega un punto en que ‘cállate’“, reveló Ana María.

La exparticipante del programa reconoció que ella misma le llamó la atención a Tagle, además, expuso -según su experiencia- cómo había sido la actitud de éste para con los demás compañeros del show culinario.

“Él compartía muy poco con nosotros, estaba más en el camarín. Nos saludaba, obviamente. Cuando hacíamos las pruebas y era en grupo, porque me tocó trabajar con él, buena onda, pero sí se notaba que le gustaba mandar“, contó.

“Lo poco y nada que estuvo en el programa él hizo su estadía un poco confrontacional, dura (…), él llegó sabiendo de cocina, muy allá arriba (por su ego), y le discutía a los jueces“, añadió Zapallito.

La exaspirante expresó también que a pesar de haber conocido y compartido poco con el actor, destacaba de igual manera que su energía había sido “espesa, como que costaba fluir con él”.

Sobre las actitudes de Tagle con Menem, Muñoz opinó que no sabía si se trataba de envidia, “pero lo tenía entre ceja y ceja, o quería figurar mucho, o quería armar conflicto de alguna manera, cosa que no logró (…), Máximo no le siguió el juego“.