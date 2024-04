Durante el último capítulo de La Divina Comida, Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, reveló una difícil situación que debió vivir cuando estuvo de viaje por Tailandia.

La personalidad televisiva relató a sus invitados (Roberto Cox, René de la Vega y Scarlette Gálvez) que en medio de su travesía con intenciones reflexivas y meditativas, cometió un grave error al consumir un particular alimento en la calle del país asiático.

“Después de toda la meditación y haber hecho como 20 templos, fui a Koh Phi Phi, pero antes compré en un carrito ‘x’, ostras. Y yo disfrutando ahí en el momento, hasta un guarén me apareció por ahí”, bromeó la hoy campeona fitness.

Nicole Moreno y su complicación de salud en Tailandia

Tras comer los moluscos, Nicole contó que empezó a sentirse mal inmediatamente: “Me empezó a doler la guata pero mal, un retorcijón insoportable, (estando) sola. Empiezo a preguntar a qué hora nos iban a buscar, a las 17.00, y eran recién las 13.30 y no había vuelta. Yo lloraba, te juro, mal“.

Tras ello, la panelista de TV confesó que le pidió ayuda a una pareja que andaba por el lugar en un barco. “Yo les hacía señas y les dije ‘por favor, que de verdad me duele mucho el estómago, necesito devolverme"”, les dijo.

Así, “Luli” llegó a una clínica, donde se ayudó de un amigo por vía telefónica para poder comunicarse con el personal médico, pues la barrera idiomática fue un problema y no podía explicar lo que le estaba sucediendo.

“Me dejaron hospitalizada, estuve toda la noche con suero y después el médico le hice a Francisco, mi amigo, que si yo no hubiese llegado a la clínica me hubiera muerto, te juro, me hubiera muerto. Me intoxiqué así pero mal“, contó Moreno.