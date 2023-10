Un comediante estadounidense fue duramente criticado en ese país a raíz de un desatinado comentario referido a la muerte de Matthew Perry, estrella de Friends que pereció ahogado en un jacuzzi.

Se trata de Kevin Brennan, exguionista de Saturday Night Live!, quien quiso ironizar en ‘X’ (Twitter) respecto a este suceso.

Resulta que, minutos después que se conociera el deceso de Perry, el humorista reposteó la noticia en aquella red social.

Fue así como, junto a la publicación de TMZ, comentó: “Se ahogó en un jacuzzi. Jajajajaja”, hecho que generó miles de críticas.

En este sentido, seguidores de Friends y otros usuarios le recriminaron “falta de empatía” y “tener un pésimo humor”.

Muerte de Matthew Perry

Uno en particular expresó “Por qué te parece graciosa la muerte”, a lo que Brennan soltó otra respuesta controversial: “No me burlé de ello. Sólo pensé que era divertido. Pero me encanta cuando mueren los adictos”.

De acuerdo a lo que Entertainment Tonight, fans de Matthew han hecho campañas para que su cuenta en ‘X’ sea borrada, acusando que los anteriores son “mensajes de odio”.

Por ahora, Brennan no ha borrado los mensajes que publicó el pasado fin de semana. De hecho el último domingo ironizó tras volverse viral en Estados Unidos. “¿Aún soy tendencia?”, aseveró.

Hay que señalar que la muerte de Matthew Perry conmocionó a los seguidores de Friends y el mundo del espectáculo en general.

Por ahora no se ha revelado la causa de muerte del actor, quien tenía 54 años y estaba alejado de la pantalla grande. Sus familiares manifestaron estar “desgarrados” por lo ocurrido.