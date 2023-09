Durante las últimas semanas se ha especulado bastante con nuevos ingresos a Gran Hermano, con el fin de extender el programa hasta fin de año. Rantés Verdugo (El Ranty) indicó, a través de sus redes sociales, que declinó ingresar.

El influencer aseguró que hubo dos razones tras su decisión. Una de ellas tuvo relación con los proyectos que tenía afuera, a eso se sumaba las situaciones polémicas que se habían vivido dentro del reality de Chilevisión.

“Efectivamente. Tenía ingreso el viernes 8 de septiembre a Gran Hermano, pero decidí no entrar por lo que se rumorea (…) Tengo hartos contratos que cumplir, y no es que no me hayan dejado entrar, es que yo decido no entrar porque prefiero la pega estable, esa es la verdad”, expresó.

“Era demasiado lo que tenía que grabar antes, historias de Instagram, videos de TikTok, Reels, que al final era demasiado estresante y lo estaba pasando mal (…) sucedieron otras cosas, aparecieron personas y otros proyectos, y dije mejor no voy a entrar, voy a estar afuera”, agregó.

Asimismo, el comediante aseguró que prefirió mantenerse fuera del encierro a raíz de las últimas polémicas que se han vivido.

“La imagen de los cabros está bien dañada, y se está hablando muy mal del reality, entonces preferí que no”, concluyó.

Hay que señalar que Gran Hermano realizó el ingreso de tres nuevos participantes hace dos semanas. Estos fueron Ignacia Michelson, Scarlette Gálvez y Fede Farrel.

Asimismo, el programa de Chilevisión deberá realizar la fase de repechaje, la cual podría ser a fines de septiembre.