El artista urbano Pailita envió un certero mensaje al escritor y youtuber César Huispe -Más conocido en las redes sociales como Cesarito- después de que este se refiriera en duros términos a su amigo y colega del género urbano, Galee Galee, luego de enterarse de su muerte.

“La ropa sucia se lava en casa, esa cosa de exponer a alguien por infiel. Tú no sabes cómo a la gente le afecta; porque también leí a hartos huevones (decir) como: ‘Ah, el culiado puto (sic) ¡Ay se mató!’. Voh no sabis cómo le afectan este tipo de huevadas”, dijo en ese entonces.

Pese a que después de que resurgiera el registro Huispe se disculpó, el amigo de Galee Galee, Pailita, no dejó pasar el momento para referirse a las palabras de César Huispe.

“A los que siguen justificando al socio -refiriéndose a César Huispe- y al que lo acompaña, a ojos cerrados, hagan el ejercicio de reemplazar el nombre de Galee Galee por el de su familiar, a ver si me siguen diciendo que vea el video completo o que estamos fuera de contexto“, comenzó diciendo a sus seguidores.

Pero también se lanzó contra Cesarito: “Hay temas que no se pueden tocar y si se hiciera, que sea con el debido respeto. Es 99% improbable que el socio y el otro compa no conozcan al Galee Galee, su fallecimiento fue Trending Topic más de una semana“, dijo.

“Independiente, hace cuanto haya sido, no te puedes burlar de un hombre o ponerte a reír si estás hablando de un tema delicado ni ‘decir bueno, algunos les va muy mal y a otros muy bien"”, criticó.

“A mí la familia de Galee me envió ese extracto del video y obviamente me molestó, como nos molestó a todos, me molestó ver como estaban riéndose sobre un tema tan delicado“, admitió.

El artista también aceptó que no vio el clip completo, no obstante, para él eso “no quita que no se lo tomaron con seriedad”.

Así mismo, Pailita confesó que su molestia yace en que César Huispe no habría sido responsable con sus palabras: “No se hagan los larrys (tontos), ni muestren partes del mismo clip hablando bien sobre el tema para tapar la vendía que se pegaron (error que cometieron), no saben el dolor que dejó el Gabriel ni lo que marcó en el género”, cerró.