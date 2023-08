Paz Bascuñán tuvo una extensa entrevista con Karen Doggenweiler en el programa 45 Minutos con, en la cual abordó varios aspectos de su vida, entre ellos los ‘coletazos’ que tuvo para su carrera el apoyo público que le dio a Nicolás López.

En este sentido, la actriz dejó entrever que ha perdido amigos dentro de su círculo durante los últimos años.

“Lo que perdí fue la inocencia, por ejemplo, decir: ‘oye, quizás hay vínculos que no son tan reales como tú crees que son’. Aunque valoro a las personas que permanecieron a mi lado”, expuso.

“Siempre he sido una persona muy confiada y que piensa lo mejor del resto. Y en verdad me relaciono con personas que me quieren y siento que puedo contar con ellos. Para mí los vínculos son muy importante”, agregó.

Paz Bascuñán y el Feminismo

Asimismo, Paz Bascuñán expresó abiertamente una reflexión en torno al Feminismo actual.

“Hoy existe un doble discurso y falta profundidad en los derechos de las mujeres. Además, que me considero feminista desde mucho antes de que estuviera de moda, o sea, cuando no era taquillero”, admitió.

“Creo firmemente en la igualdad de sueldos, o sea, si estás haciendo un papel parecido lo justo es que se pague lo mismo”, añadió.

Hay que señalar que Nicolás López fue condenado a dos penas de tres años y un día de libertad vigilada por dos delitos de abuso sexual.

Esto luego que varias actrices chilenas denunciaran al cineasta por hechos de este tipo.