Ernesto Belloni estuvo invitado al último capítulo del programa Tal Cual, en donde reveló un cruel caso de abuso sexual que sufrió en la niñez, durante su etapa escolar.

De acuerdo a lo que consignó Página 7, el comediante sostuvo que aquello ocurrió cuando cursaba sus estudios de Sexto Básico en el Liceo Amunátegui. El victimario habría sido un compañero de curso.

“A lo mejor puede resultar muy fuerte para la televisión, pero es verdad. Yo me sentaba, y el cabro (que habría efectuado las acciones) era más grande, y yo sentía que me tocaba”, indicó.

En este sentido, Belloni aseguró que incluso fue víctima de varias amenazas en el lugar, para evitar que contara la situación a otras personas en el recinto educacional.

“Era mi compañero de banco y me decía ‘quédate calladito, si hablas algo te pego’, porque era más grande. Me tocaba por atrás y por delante, y yo no podía hacer nada porque estábamos en la última fila”, expresó.

Por último, el exintegrante de Morandé con Compañía sostuvo que contó la situación a su madre, quien a su vez expresó un reclamo al mencionado liceo. Aparentemente, aquel estudiante fue expulsado.

“Un día no aguanté, le dije a mi mamá y ella fue a hablar con el director del colegio. La verdad no supe más, el gallo no entró más al colegio”, señaló.

“Hay que darles confianza a los niños para que hablen con sus padres”, concluyó.