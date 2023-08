Semanas atrás Cathy Barriga estuvo en polémico capítulo de El Purgatorio, donde compartió con Anita Alvarado. Ambas exhibieron sus puntos de vista con bastante molestia, pero la discusión posteriormente se extendió a redes sociales.

Lo cierto es que Alvarado realizó un live donde exhibió fuertes críticas hacia la exalcaldesa de Maipú, a quien tachó de “floja”.

“Eres tan vaga, tan ladrona y tan floja como tu marido. Así que me ardiste la mierda, ahora te voy a responder como corresponde porque mentiste. No me gusta que mientan. ¿Por qué mienten a propósito? Si yo no soy así”, indicó en la oportunidad.

En el pasado capítulo de Me Late Prime Sergio Rojas consultó a Barriga respecto a los dichos de la ‘Geisha chilena’. No obstante, el periodista añadió otra arista.

Esto debido a que, en el set, Rojas preguntó a la exjefa comunal sobre rumores que apuntan a una separación de su esposo, Joaquín Lavín Junior. La exMekano desmintió lo último.

Cathy Barriga y Joaquín Lavín Jr.

“No voy a responder a lo que la señora Alvarado dijo. Ya dije, no voy a responder nada de lo que ella dijo. No quiero seguir con la polémica”, aseveró.

“Pero el tema del rumor de separación nace de otro lado. Yo no he tenido ninguna alteración en mi estado civil (…) Estoy casada (…) Voy a cumplir 15 años de matrimonio”, concluyó.

Hay que señalar que, meses atrás, Cathy Barriga perdió un juicio contra Paulina de Allende Salazar, a quien acusó por el delito de Injurias y Calumnias.

Esto a raíz de un reportaje que la periodista realizó en Mucho Gusto, sobre la exalcaldesa de Maipú.