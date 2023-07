Una dolorosa despedida vivió Francisco Arenas la noche del domingo al ser elegido como el nuevo eliminado de la semana en Gran Hermano. Sin embargo, el hombre de 61 años tuvo un inédito recibimiento en el aeropuerto de Santiago, donde diferentes fanáticos llegaron a recibirlo.

A través de un video que comenzó a circular en redes sociales, se puede ver a un grupo de personas con globos y carteles vitoreando “Papi Lulo”, apodo que le dieron sus seguidores, mientras él aparece ingresando al aeropuerto.

“¡Grande Panchito!”, se escucha también entre los llamados a favor del exparticipante del reality, para que todo el grupo comience a gritar al unísono “¡Panchito!”.

Así, sin detener su caminar, Francisco sonríe levemente y saluda al grupo de personas. Tras pasar a sus fanáticos, se le ve comentar algo a su acompañante.

Fueron al aeropuerto por panchito 😭 miren su sonrisa. El único recibido así hasta ahora. 🤍#GranHermanoCHV #GranHermanoChilepic.twitter.com/3ylAzdPJtc — La Resistencia ͏͏͏͏͏͏͏🜲 Los Lulos (@onlysil) July 31, 2023

Esta es la primera vez que en redes sociales aparecen registros de fanáticos que lleguen al aeropuerto a recibir a un participante de Gran Hermano debido al cariño que Francisco provocó en los fanáticos del programa.

De hecho, la semana pasada, diferentes exparticipantes acusaron que tras su participación en el programa de telerrealidad han sido objetos de burlas, malos tratos en redes sociales e incluso amenazas.

Maite Phillips, considerada como la “villana” del espacio en su momento, puso una denuncia ante Carabineros, precisamente, por amenazas de muerte.

“El acoso en redes sociales es súper fuerte. Todos los participantes que hemos ya salido de la casa, creo que menos uno, hemos tenido amenazas de muerte”, explicó a LUN, afirmando que tenía miedo de salir a la calle.

Fernando “Bambino” Altamirano también relató un mal momento tras salir del encierro. Entonces, relató al mismo medio que “estoy con un shock tremendo. Estoy viviendo un ciberbullying que, si yo no tuviera la fortaleza, podría pegarme mal”.

Entre los comentarios más fuertes que ha encontrado surgen algunos donde le dicen que “no debería estar vivo”.

Esa misma semana, Benjamín Lagos, el primer eliminado de Gran Hermano, apuntó que desde su salida hace más de un mes es foco del acoso en redes sociales, lo cual lo llevó a llorar en una transmisión en vivo y anunciar que se alejaría de las redes.

“No sé, se me fue en gran parte la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que soy un chanta culiao’ (sic), me lo terminé por empezar a creer”, aseguró el joven de 22 años entre lágrimas.