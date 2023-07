La cantante española Amaia Montero, conocida por haber sido vocalista de La Oreja de Van Gogh, estuvo internada en la UCI de un hospital de Madrid, por un lapso total de 10 días.

De acuerdo a lo expuesto por La Vanguardia, la información fue ratificada por el programa español Espejo Público.

Hasta el momento, la información que se maneja es que se trataría de una lesión en su mano, la cual la habría llevado a pasar por una delicada operación.

El citado medio aclara que la artista fue dada de alta y ya se encuentra en su domicilio particular, acompañada por su familia.

La redacción aclara: “la situación de Montero no es alarmante y se señala que la cantante está bien, tratando de quitar importancia a la situación”.

Salud de Amaia Montero

Hay que señalar que Amaia Montero, en octubre de 2022, estuvo internada en una clínica para tratar problemas de salud.

Esto luego que, ella misma, publicara preocupantes imágenes y mensajes en su cuenta de Instagram, donde daba cuenta que no estaba pasando por un buen momento.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, fue uno de los mensajes.

Al respecto su hermana Idoia Montero expresó: “No está pasando por su mejor momento. Si tiene algo que decir, lo dirá la propia Amaya, y en este caso su representante”.