La modelo y empresaria Nicole “Luli” Moreno contó en el programa Podemos Hablar los momentos de tensión que vivió en un viaje de trabajo a Miami, Estados Unidos, luego de quedar encerrada en un gimnasio.

Moreno afirmó que tras no encontrar una manera para salir del recinto, tuvo que llamar al para solicitar ayuda a policía local. La modelo fitness catalogó la situación como un hecho “muy fuerte”.

“Hace poco yo fui a grabar retos deportivos a Miami, como no puedo dejar de realizar mis rutinas diarias, independiente que trabajara en las mañanas, igual iba entrenando día a día, y en las noches”, explicó la ex chica reality.

Nicole Moreno y su emergencia en Miami

La campeona de fisicoculturismo relató que todo ocurrió una noche que fue al gimnasio, justo en el horario de cierre que tenía el local, a eso de las 23:00 horas.

“Entré, me puse a hacer mi rutina, y yo sí o sí tengo que hacer cardio, y de repente apagan las luces, y empiezo a observar, y eran las once y algo, y digo ¿qué hago aquí?, me empecé a despertar, me cerraron el gimnasio. Pensé cómo salgo de acá, estaba todo cerrado”, contó Moreno.

Ante la compleja situación, y sin la posibilidad de pedir ayuda al personal del recinto u algún conocido, optó por solicitar auxilio a la policía de Estados Unidos.

“Como tenía un chip de allá, teléfono de allá, llame al 911, era mi única salvación, (le hablaban en inglés), estaba súper, súper, nerviosa. Llegaron como tres patrullas, me ayudaron y salí”, mencionó la empresaria.

Vale mencionar que la modelo estará la noche de este viernes en el programa de Chilevisión, conducido por Jean Philippe Cretton, junto a la panelista Patricia Maldonado, el exconductor de televisión Eduardo Cruz Johnson y el cocinero español Sergi Arola.