La bailarina Maura Rivera compartió en sus redes sociales la llegada de sus mascotas a su nueva casa en Miami, Estados Unidos, quienes arribaron pocos días después de que ella y su familia decidieran radicarse fuera de Chile.

A través de sus historias de Instagram, Rodríguez compartió una serie de videos de sus gatos Tom y Benito, donde escribió “Uno que llegó espléndido”, así como otro registro con la frase: “Y Benito llegó cariñoso”.

En una tercera historia, la ex participante de Rojo escribió un breve texto. “Solo les puedo decir que Simba llegó más feliz que nunca. Nos saludó a todos moviéndonos su cola, se encaramó encima de Blak, se puso a correr por todos lados como loco y culminó con un piquero en la piscina”, narró.

De acuerdo a Rivera, en ese momento “no lo alcancé a grabar, pero su felicidad es inexplicable”.

“Gracias por su cariño, ya estamos al fin todos juntos”, cerró.

Horas después, compartió un breve video donde se ve a Simba corriendo con Blak para entonces tratar de meterse a la piscina de la nueva casa.

La primera mascota en llegar al nuevo hogar familiar fue el pastor alemán Blak. Sin embargo, los usuarios comenzaron a preguntar sobre el paradero de las tres mascotas restantes, acusándola incluso de haberlos abandonado en Chile.

“Me aburrí de explicar. En serio ya me da lata, pero acá les paso un video para que ojalá no me sigan preguntando lo mismo”, escribió en sus redes sociales, a la vez que cuestionó: “¿Cómo sería posible traerse solo a uno y a los otros, dejarlos?”.

En eso, mostró registros de las mascotas en el aeropuerto, debido a que ya iban en camino a Estados Unidos.