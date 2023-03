El pasado miércoles Mauricio Flores entregó una información que preocupó a sus seguidores y al mundo artístico, al confirmar que su hija Danika fue hospitalizada tras sufrir un accidente cerebro vascular.

“Hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija Danika, quien el pasado lunes en la mañana sufrió un accidente cerebro vascular, que la ha mantenido en estado de riesgo, esperamos salga pronto de esta condición. Está entubada y sedada”, escribió en Instagram.

Al respecto la Clínica Alemana emitió un breve comunicado, en el cual explicaron que la joven está diagnosticada con una trombosis venosa cerebral.

Paty Cofre, cercana al actor, conversó al respecto con LUN, asegurando que su colega se encuentra devastado por la noticia, y a la espera de noticias.

Estado de la familia de Mauricio Flores

“Conversé con la esposa de Mauricio. Me dijo que hay que tener fe en Dios no más. También me dijo que Mauricio está muy mal, muy mal. Después hablé dos palabritas con él, pero está completamente destrozado”, indicó.

También tuvo palabras para la joven, asegurando que la situación es compleja de momento.

“Es una niña excelente. Muy trabajadora, estudiosa, muy de su casa, maravillosa. Yo la quiero mucho, le tengo mucho aprecio, como a toda la familia de Mauricio. Es una niñita que recién está empezando a vivir, recién está forjando su carrera”, concluyó.

Hay que señalar que la hija de Mauricio Flores actualmente se encuentra con un pronóstico reservado. La entidad médico pidió respetar la privacidad de la familia.

Varios excompañeros del actor reaccionaron a la publicación en redes sociales, entre ellos su amigo Gigi Martin.