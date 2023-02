Fabrizio Copano aún saborea lo que fue éxito en el Festival de Viña del Mar, en una rutina donde hizo alusión a la política, actualidad nacional, cantantes urbanos, actores y mucho más.

Fue en ese contexto que el comediante dio una entrevista al Diario Financiero, donde reveló algunos detalles de su relación con políticos del oficialismo y futuros proyectos.

En este sentido, Copano aseguró que conoce a Gabriel Boric hace más de una década, aunque mantiene más cercanía con Giorgio Jackson.

“Lo conozco desde el 2011 y tenemos una muy buena relación. Hemos estado en varias reuniones sociales y siempre con mucho afecto. Sé que tiene mucho sentido del humor. Yo soy más cercano a Giorgio (Jackson), pero con Boric hay muy buena onda”, expresó.

En este sentido, el comediante analizó lo que ha sido el primer año de gobierno de Boric, asegurando que tiene confianza.

“Lo mejor que tiene es su humanidad. Trajo la humanidad de vuelta al cargo, porque se había perdido. Los personajes presidenciales se habían vuelto un poco extraterrestres. Y el defecto, como lo mencionaba en el escenario, es que quizás esto de ser nuevo y estar aprendiendo en público tiene sus bemoles”, expuso.

“La gente está en un momento tan álgido que quiere respuestas y éste es un gobierno que está aceitándose mientras sucede. Pero desde mi posición, que es de privilegio de quien vive fuera de Chile, creo que es mucho mejor ver a un grupo de personas que están aprendiendo del cargo a otras que están ahí hace 50 años”, agregó.

Asimismo, el humorista se refirió a la situación que habría vivido el cantante Pailita en la Quinta Vergara, quien se habría enojado con él debido a un chiste.

“No sé, porque en mi cabeza la forma de armar los chistes es al revés. En vez de pensar en el resultado, siempre digo: este personaje me parece gracioso. Que se llame Pailita o Marcianeke. Honestamente los encuentro súper talentosos; que vengan de muy abajo y terminen en el top de Spotify, me gusta eso”, aseguró.

“Nunca pienso: ‘Me voy a meter al género urbano para ver si se enojan’. Lo hago porque me parece chistoso, ésa es mi forma de pensarlo. Más que ir a pelear, esto es para cagarse de la risa. No tengo idea si Pailita se enojó, porque vi su declaración de que estaba todo bien y quería conocerme. Me quedo con eso”, agregó.