Se trata de Daniela Cárcamo, una joven de 26 años que a través de sus redes sociales contó cómo pudo conocer a James y Oliver Phelps.

“Estaba visitando a mi mejor amigo en su trabajo en un hotel. Ya me estaba despidiendo cuando me habla una amiga de la U y me manda un pantallazo de una noticia sobre que Neville Longbottom estaba buscando en Punta Arenas donde ver el partido del Leeds”, contó la fan.

Fue así como Daniela comenzó a recorrer todas las cafeterías que pudieran estar transmitiendo el partido para así tener alguna oportunidad de encontrarse con Mathew Lewis, actor que caracterizó a Neville.

Luego de varios intento, la joven optó por caminar hacia la Plaza de Armas, momento en el que decidió entrar a un último hotel. Pese a que no estaba Lewis, sí se encontró con los hermanos Phelps en la recepción.

“Les dije si me podía tomar una foto con ellos y me dijeron que sí. Luego les mostré mi tatuaje y dijeron ‘oh, cool’. Como que se sorprendieron”, contó.

“Estaba buscando a Neville, no lo encontré. Fui por oro y encontré oro. Me dio pena no haberlo visto porque de verdad es mi personaje favorito pero tengo que ser agradecida porque me encontré a los otros dos que también me gustan mucho”, mencionó.

¿Qué hacen los actores de ‘Harry Potter’ en Chile?

Los actores de Harry Potter se encuentran en suelo chileno por motivos laborares ya que los hermanos Phelps están grabando su programa Fantastic Friends en el Parque Nacional Torres del Paine.

Se trata de una serie documental donde los gemelos de 36 años visitan diferentes lugares turísticos del mundo junto a invitados especiales.

En episodios anteriores del programa los actores han compartido pantalla junto a rostros como Haley Joel Osment, Bonnie Wright, Evanna Lynch y Maisie Williams.