Durante la noche del viernes, Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, habló con La Tercera tras su resonada formalización relacionada al “Caso Relojes”, donde también habló de su relación con Tonka Tomicic y las críticas y burlas que sufrió por años.

El anticuario hablaba de su relación con la animadora, cuando entonces fue consultado sobre las especulaciones a su alrededor y su estilo de vida, a lo que aseguró que “a lo mejor por la magnificencia de la figura de Tonka, todo se amplifica o porque finalmente ella atrae mucha atención”.

Respecto a la caricaturización que ha tenido en medios y en rutinas humorísticas, Parived aseveró no tener rencor a quienes lo utilizan para reír.

“Es parte de una necesidad, de un recurso humorístico. Si uno va a entrar a tomar en serio todo lo que puedan decir de uno, entonces no está preparado para vivir esta vida, sobre todo en la que yo vivo, porque naturalmente en los primeros años era muy divertido”, dijo.

En esa rama, apuntó que en los primeros años “algunas personas decían ¿cómo la Tonka está con este viejito? ¿Por qué no está con este señor? Que en paz descanse”.

“¿Felipe Camiroaga?”, pregunta su entrevistadora. “Sí”, se limita a responder López.

“La gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, circunstancias, las parejas perfectas, y bueno… nunca llené el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta”, aseveró.

Los rumores sobre la vida diaria de Parived

Asimismo, apuntó que “creo que eso de alguna manera, y más aún por mi silencio, fue generando una serie de circunstancias, especulaciones; hay gente que decía que yo andaba con una bata, que tenía una secta”.

También se le consultó respecto a otros rumores a su alrededor, donde incluso afirman que no tiene empleo y vivía a costas de su pareja, donde apuntó trabajar en sociedades mineras y también su rol como consejero espiritual.

“Se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó: ‘Se levanta tarde’, ‘es flojo’, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo”, aseveró.

“Dicen tantas cosas que cuando he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco, no sé quién es, tiene vida propia, por decirlo, es una creación”, lanzó entonces sobre los rumores a su alrededor.

“¡Para qué vamos a entrar en detalles de decir este tipo se acuesta a las 9, vive de la señora!, yo me levanto a las 5 de la mañana, no tengo memoria de haberme levantado a las 10 de la mañana. Duermo cinco horas al día”, continuó.

Parived explicó también los motivos de por qué no quiso ser conocido tras iniciar su relación con Tomicic: “En una relación de pareja, una persona ya estaba híper expuesta y salpicaba a su entorno más cercano que era yo. Que yo me expusiera era invivible en una relación, es imposible mantener una relación, paz, una vida normal y simple cuando los dos están expuestos a la rutilancia del espectáculo”.