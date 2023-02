La actriz Begoña Basauri transparentó su molestia a días de dar a luz a primera hija luego de ser consultada respecto a su peso, llamando también a la reflexión a las mujeres que se encuentran en los periodos pre y postparto.

“Contesto una llamada de parte de un periodista que quiere hacer una nota sobre el nacimiento de la Rosa. Avanza muy poco la conversación y me pregunta, de forma muy casual, cuántos kilos subí durante el embarazo y si ya volví a usar mi ropa de antes”, comenzó narrando Basauri.

“Miro mi cama y veo ahí a mi hija de 5 días de vida y decido no seguir”, continuó, para entonces preguntar: “¿Por qué es relevante haber subido 25 o 9 kilos? Si subí 9 kilos, ¿soy mejor mujer que la que subió 25?”.

“Si al salir de la clínica me fui con los jeans de antes de embarazarme, ¿me van a dar un trofeo? o, si aún no me caben los pies en mis zapatos, ¿pierdo mami puntos?”, cuestionó.

Sin embargo, su sensación continuó, apuntando que en internet “está lleno de notas así. Artículos en que se habla de cómo recuperar tu peso, tu figura a 1 mes, 2 meses de haber dado a luz”.

“Eso significa que miles de mujeres alrededor del mundo se sintieron presionadas a tener que encajar y formar parte de ese equipo de ‘mujeres sorprendentes’ que recuperan su peso y cuerpo en tiempos milagrosos”, lanzó.

La reflexión de Begoña Basauri

En ese contexto, la panelista de Juego Textual apuntó que “lo sorprendente no es que nos volvamos a poner los jeans de antes, lo sorprendente es que luego de una cirugía mayor seamos capaces de levantarnos y cargar a nuestras guaguas”.

“Lo sorprendente no es que ‘de espalda ni se te nota que estás embarazada’ lo sorprendente es que luego de 12, 14 o 36 horas de trabajo de parto logremos traer a nuestros hijos al mundo y aún tener la fuerza para alimentarlos. Lo sorprendente es que nuestro cuerpo haya cambiado día a día durante 9 meses para crear vida. Y más sorprendente aún es que cada cuerpo tendrá un ritmo propio para recuperarse”, comentó.

“Luego de mirar a mi hija y mi cuerpo a 4 días de haber dado a luz, decido no seguir con esa llamada porque, al menos yo, no quiero ser cómplice de eso y me niego a participar. No nos presionen más”, lanzó.

Asimismo, llamó a que “no nos presionen a volver a ser las de antes. No, señores, nunca más volvemos a ser las de antes y eso va más allá de una talla de pantalón o un número en la pesa”.

“Hemos cambiado y está perfecto que se note, porque acabamos de traer un ser humano al mundo y no sé qué tan importante sea volver a ocupar los jeans de antes, al menos para mí hoy no lo es”, cerró.