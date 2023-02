La modelo Lisandra Silva utilizó sus redes sociales para referirse a una “funa” en su contra tras una discusión que tuvo con una pareja en el Parque Bicentenario de Santiago. La ex chica reality se encontraba junto a sus hijos, Noah y Leiah, al momento de la disputa.

La polémica se viralizó luego que una de las involucradas dejó un comentario en un video de la jornada en el parque que la ex Doble tentación publicó en su cuenta de Instagram. En dicho post, la usuaria explicó que la modelo cubana supuestamente la echó a ella y su pareja del parque junto a sus mascotas.

“Quiero informar a todos que esta señora nos echó del lugar en el parque con mis perros, diciéndome que no quería que mis perros estuvieran cerca de sus hijos”, escribió la mujer en el post de Silva.

Y agregó: “Cosa que mis perros no se le acercaron en ningún momento porque están amarrados. Diciendo ridículamente que va a llamar a los guardias para que nos echen del lugar como si fuera su parque”.

La respuesta de Lisandra Silva

Tras viralizar la funa, Lisandra Silva utilizó sus redes sociales para contar su versión del hecho que ocurrió el fin de semana en el Parque Bicentenario de Vitacura. A través de sus historias de Instagram, la cubana explicó con mayor detalles la situación.

En el video, la modelo negó tajantemente las acusaciones de la internauta y aprovechó para reflexionar sobre ciberbullying del que ha sido víctima.

“Tenía a la niña en el pasto, los dos perros estaban jugando entre ellos (…)Les pedí por favor si podían alejarse un poco con los perros porque estaban jugando agresivamente muy cerca de mi niña”, comentó.

Asimismo, la ex chica reality afirmó que una de las involucradas le dijo: “‘¿que te creí’ hueona? ¿el parque es tuyo? Este es un parque público y yo me voy a sentar aquí con mis perros’”.

Anto dichos comentarios, Silva dijo que le respondió: “No me creo nada, no soy dueña del parque (…) yo te pido humanamente si te puedes alejar un poco con tus perros, porque están jugando agresivamente”, aseguró.

Según la modelo, unos días antes del cruce de palabras con la pareja, su hijo Noah tuvo un accidente con un perro en casa de unos amigos.

“Atacó a Noah y le enterró un colmillo muy cerca del ojo. Me sentí la peor madre del mundo y pensé que tendría que haber sido más aprensiva y estar más atenta”, comentó.

La también bailarina explicó que las mujeres siguieron con las ofensas y aseguró que los perros que estaba cerca sus hijos no estaban con correas.

“Uno de los perros estaba sin correa, si no te quieres mover, me parece perfecto, pero ponle correa a tu perro, si no le pones la correa llamaré a alguien de la seguridad”, reveló.

Dentro de su declaración, la empresaria pidió parar con el acoso que lleva experimentado durante los últimos días a través de redes sociales e hizo un sentido llamado a sus seguidores: “basta con el ciberbullying”.

“Me vienen funando desde ayer. Me han escrito cosas horribles, me han insultado, me han amenazado. Dicen que odio a los animales… es alucinante el nivel de cyberbulling“, puntualizó.