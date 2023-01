Hace algunos días se dio a conocer la denuncia de una mujer llamada María Amelia Cubillos, quien acusa al actor Julio Milostich de mantener una deuda de 4 millones de pesos, por el arriendo de un departamento en la comuna de Ñuñoa.

En diálogo con Chilevisión, la mujer sostuvo que el arriendo comenzó años atrás. En un inicio los pagos fueron a tiempo y no existieron inconvenientes, pero después del Estallido Social todo se dificultó.

“El 2019 él me comenzó a comentar que no había mucha, pega, vino el Estallido Social y me comenzó a abonar menos (…) vino la pandemia y le bajamos el arriendo en 400.000 pesos. Me pagó uno o dos meses de ese años (2020) y después no pagó más. Me decía que tenía plata ‘sólo para sobrevivir”, sostuvo.

Respecto, Cubillos sostuvo que en ese momento el actor comenzó a abonar montos mensuales más pequeños, hasta que en 2020 dejó de cancelar los pagos mensuales. Sin ir más lejos, la deuda total consiste en 10 meses de arriendo correspondientes a ese año.

Finalmente, el rostro de televisión dejó aquella residencia en pleno 2021. Tras eso la familia indicó que no le cobró la deuda por un largo tiempo.

Deuda de Julio Milostich

“Como yo sabía que él no estaba bien, y estábamos en pandemia, la verdad es que yo no le cobré en mucho tiempo. Porque cómo le iba a cobrar a alguien que no estaba bien, era absurdo”, sentenció.

En su testimonio, la mujer sostuvo que vio una oportunidad de saldar aquello cuando Milostich logró vender su casa a través de su publicitada rifa, pero aquello no ocurrió.

“Esperé, cuando supe de la venta de su casa, esperando que me llamara para llegar a un acuerdo. No llamó nunca y le mandé un WhatsApp, me lo contestó saludando, le mandé otro mensaje recordando lo de la deuda y me bloqueó (…) Él nos está perjudicando”, expresó.

Desde el espacio se comunicaron con el actor, quien reconoció la deuda, pero declinó entregar una versión del caso indicando que “eran cosas personales”.