Durante la semana Mauricio Israel volvió a general polémica en el programa Sígueme y te sigo, de TV+, donde señaló que “no se puede normalizar la diversidad sexual y de género”. El pasado viernes ofreció disculpas y explicó sus dichos.

Si bien el comunicador expresó sus excusas por los dichos, también indicó que sus dichos habían sido sacados de contexto.

“Ayer quise manifestar una opinión y aparentemente no me expliqué lo suficientemente bien y después de pensarlo, analizar, discutir, conversar, tener intercambio de opinión contigo, con todos y viendo cómo la prensa ha reaccionado, siento que se ha descontextualizado lo que dije”, expuso.

“(Yo no) estaba atacando directamente a la comunicad LGTB+ ni mucho menos. No lo puedo hacer porque yo pertenezco a una minoría, mi religión es una minoría que ha sido atacada y perseguida por mucho tiempo y nosotros aprendimos a convivir tratando de no discriminar a nadie”, agregó.

Sobre el final, el periodista remarcó que no se había sabido expresar al momento de dar su opinión respecto al tema.

“Aparentemente me expresé mal y quiero ofrecer las disculpas que corresponda, porque no ha sido mi intención atacar a la comunidad. Jamás ha sido mi intención, ni será, ser homofóbico, por un lado, y por otro lado tratar de irme en contra de una minoría o de las disidencias sexuales, por lo tanto ofrezco las disculpas a quien corresponda”, concluyó.

Hay que señalar que, hace algunas semanas, Mauricio Israel había tenido una polémica con Savka Pollak en el mismo programa, toda vez que la animadora se retiró del estudio tras discutir con él.

“Fue incómodo encontrarme con él. Fue complejo, pero de verdad, lo que importa es qué hay un sistema que no está funcionando”, indicó Pollak en ese entonces.

“Claramente fue un invitado que me puso incómoda (…) El tema acá son las miles de mujeres e hijos hijas y adolescentes que están invisibilizados por todo un sistema social que finalmente permite que se mantenga esta situación”, agregó.