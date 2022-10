Durante el pasado sábado Gonzalo Ramírez reveló a través de redes sociales que su esposa e hijos habían sido testigos del asalto que un grupo de antisociales perpetró en un centro comercial de Chicureo. El periodista se sinceró sobre esta situación en el matinal Mucho Gusto.

En conversación con los animadores, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, el periodista relató detalles que lo que vivió con su familia aquella jornada, justo después de conducir el espacio matutino de Meganoticias.

“Yo vivo a pasos de ese centro comercial. Puedo ir caminando a 8 minutos. Estaba acostado, y ella se fue al súper con los cabros. Bueno, me meto a la cama, pongo algo para quedarme dormido. A los 15 minutos me suena en teléfono con un griterío y llanterío espantoso. El corazón me quedó acá. No había vivido ese susto”, expresó.

“La pobre no podía hablar, me dijo que fuera al centro. Hay una balacera. Yo le pregunto dónde está, me dice que está en el estacionamiento. Solo pedía que no se me cruzara nadie al pasar. Fui rajado. En dos o tres minutos me meto al subterráneo. Ver a tu mujer, tus niños llorando desconsolados”, agregó.

Desahogo de Gonzalo Ramírez

En este sentido, el actual rostro de Mega aprovechó de agradecer los mensajes de apoyo que recibió en las pasadas jornadas, aunque también criticó a otras personas.

“Un momento de mierda. Aquí hay gente que escribe súper solidaria y súper cariñosa. Pero también hay gente bien imbécil. Te ponen unas cosas horribles, una teorías. Creen que hay conspiración. Yo quiero decir fuerte y claro: en esto nos tenemos que unir”, expresó.

A eso agregó que: “Si al gobierno le va bien, todos vamos a ir más tranquilo. El tema es que tenemos que hacer algo. Lo de hoy, a este nivel, no pasaba”.

Hay que señalar que, por aquel atraco, sólo ha sido detenida una persona, quien habría recibido gran cantidad de teléfonos robados. El antisocial es de nacionalidad colombiana.