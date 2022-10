Fue este miércoles que Carabineros confirmó el deceso del sargento segundo de Carabineros Carlos Retamal. Al respecto se refirieron el general Ricardo Yáñez y la ministra del interior. La opinión de Carolina Tohá fue criticada por Julio César Rodríguez en Chilevisión.

Durante el punto de prensa la ministra aseveró: “Queremos pedir ayuda a la concesionaria de la autopista, para todos los datos que puedan tener de las patentes que circularon ese día, a los vecinos del sector, a personas que participaron en la carrera, que es una actividad ilegal, pero que no lanzaron el objeto”.

De acuerdo a lo que detalló La Cuarta, tras eso Julio César expuso: “Uno entiende que aquí hay una muy buena intención por parte de la ministra del Interior, de pedir que la gente entregue algún tipo de información o que estos delincuentes se entreguen, pero igual uno entiende que, chuta, la ministra del Interior pidiendo que alguien se entregue…”.

“No quiero ser tan crítico, pero no sé si la máxima autoridad de seguridad pide ayuda a los vecinos, no me cuadra”, agregó.

Julio César y dichos de Tohá

Fue tras eso que su compañera en la conducción expresó: “Acá yo creo que el llamado no hay que subestimarlo. Aquí hay gente que vive en el lugar donde se realizan las carreras, entonces hay posibilidad de denuncia anónima. Yo creo que la información de los vecinos puede ser valiosa”.

Ante esto el también conductor de Podría ser peor de Radio Bío Bío, deslizó una opinión contraria a la de su colega.

“Quiero discrepar amistosamente contigo. Una cosa es que entreguen antecedentes de la carrera o de quienes participan ahí, pero otra cosa distinta es que un vecino entregue antecedentes sobre quién es el asesino del sargento segundo”, indicó.

“Todos queremos que se encuentren a los culpables, y por eso quizás yo me choreé (sic) un poco más con la cuestión de la ministra Tohá, porque a mí no me gusta que la máxima autoridad del país ande pidiendo por favor que alguien mande un dato para poder esclarecer un acto así. Es como decir ‘saben, no sabemos nada, ayúdennos"”, concluyó.

Hay que señalar que, hasta ahora, todavía no se da con la persona que habría asesinado al sargento segundo. El fin de semana pasado se detuvo a cuatro personas, involucradas en la carrera ilegal.