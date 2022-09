Eran las grandes favoritas y no hubo sorpresas: “Succession”, en drama; “Ted Lasso”, en comedia; y “The White Lotus”, en miniserie, se alzaron como los grandes ganadores de los Emmys, que también repartieron premios al fenómeno “Squid Game” (“El Juego del Calamar”).

La serie surcoreana, que ya hizo historia este verano al convertirse en la primera producción rodada en un idioma diferente al inglés que lograba una nominación a los Emmy, no pudo coronarse como el mejor drama, pero sí recaudó galardones para su director, Hwang Dong-Hyuk, y su protagonista, Lee Jung-Jae.

A pesar de lo repartido que resultó el palmarés, entregado en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.), hubo un título que sobresalió por encima del resto: la satírica e incómoda “The White Lotus”, con cinco galardones.

Esta ficción de la factoría HBO se alzó en la gala de este lunes como la mejor miniserie y sumó dos galardones para su creador, Mike White (mejor dirección y guión), otro al mejor actor de reparto para Murray Barlett y un quinto en el mismo apartado para la actriz Jennifer Coolidge.

Además, según el recuento de la Academia de la Televisión de EE.UU., que incluye las categorías técnicas entregadas los días previos, “The White Lotus” es la indiscutible triunfadora de la 74.ª edición de los Emmy con 10 victorias.

Y todo a pesar de que HBO estrenó este formato el verano pasado sin el bombo ni la promoción de otros títulos.

Con un reparto coral, “The White Lotus” satiriza los aspectos más chirriantes de las diferencias de clase y raza en EE.UU., al recrear un hotel de lujo en Hawaii donde los problemas superficiales de los acaudalados clientes se imponen, y tienen preferencia, a la dura realidad de muchos de sus empleados.

Tal ha sido su acogida, gracias al boca a boca y las buenas críticas, que HBO ya ha confirmado que habrá una segunda entrega ambientada en Sicilia (Italia) con diferente reparto y trama.

“Succession” cumplió con las expectativas y se hizo con el Emmy a la mejor serie de drama. La producción, también de HBO, llegó a los Emmy con grandes esperanzas tras ser la más nominada con 25 candidaturas que la dejaban a tan solo 7 del récord histórico de 2019 que sigue marcando “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”).

“Nos sentimos como reyes, aunque ahora haya uno en Inglaterra y sin quitarle protagonismo”, expresó Jesse Armstrong, uno de sus productores ejecutivos, al recoger el premio.

El drama familiar, que ganó en 2020, se impuso a fenómenos de la talla de “Stranger Things”, “Euphoria” y “Squid Game” (“El Juego del Calamar”) y repitió victoria.

También repitió triunfo, y por segundo año consecutivo, “Ted Lasso”, al confirmarse como la mejor comedia del año.

La producción, convertida en el principal reclamo de Apple TV+, la plataforma con la que la popular compañía tecnológica está intentando hacerse un hueco en el negocio de la industria audiovisual, también repartió premios para su protagonista, Jason Sudeikis, y Brett Goldstein, mejor interpretación de reparto.

Sin embargo, parece que la alegría durará poco para Apple, pues antes de la gala una de sus actrices de reparto, Hannah Waddingham, avanzó en la alfombra roja que la serie concluirá con su tercera temporada, aún pendiente de confirmar su fecha de estreno.

En el apartado interpretativo, dos nombres coparon la atención: la estadounidense Zendaya y el surcoreano Lee Jung-Jae, que hicieron historia al ganar el Emmy a mejor actriz y actor dramáticos, respectivamente, por sus papeles en “Euphoria” y “Squid Game” (“El Juego del Calamar”).

Zendaya, a sus 26 años, se convirtió en la actriz más joven que gana dos veces el Emmy de interpretación mientras que Lee Jung-Jae se coronó como el primer actor que triunfa en los premios con un papel interpretado en un idioma diferente al inglés.

Jung-Jae, quien hasta hace un año era un completo desconocido para la industria anglosajona, se impuso a otros nombres más populares como Jason Bateman (“Ozark”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”) y Jeremy Strong (“Succession”); además de entregar un premio a Netflix en una de las peores noches para el gigante del “streaming”.

Finalmente, los triunfos de Amanda Seyfried (“The Dropout”) y Michael Keaton (“Dopesick”) pusieron la nota hollywoodiense que siempre buscan estos premios centrados en la pequeña pantalla.

Los ganadores de los Emmys

Serie dramática destacada

“Succession” *GANADOR

Serie de comedia

“Ted Lasso” *GANADOR

Serie limitada excepcional

“The White Lotus” *GANADOR

Mejor actor principal en una serie dramática

Lee Jung-jae, “Squid Game” *GANADOR

Mejor actriz principal en una serie dramática

Zendaya, “Euphoria” *GANADORA

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Matthew Macfadyen, “Succession” *GANADOR

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Julia Garner, “Ozark” *GANADOR

Mejor actor principal en una serie de comedia

Jason Sudeikis, “Ted Lasso” *GANADOR

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Jean Smart, “Hacks” *GANADORA

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Brett Goldstein, “Ted Lasso” *GANADOR

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary” *GANADOR

Mejor actor principal en una serie limitada o película para televisión

Michael Keaton, “Dopesick” *GANADOR

Mejor actriz principal en una serie limitada o película para te

Amanda Seyfried, “The Dropout” *GANADORA

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

Murray Bartlett, “The White Lotus” *GANADOR

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Jennifer Coolidge, “The White Lotus” *GANADORA

Destacada serie de telerrealidad/competencia

“Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” *GANADOR

Destacada serie de conversación

“Last Week Tonight With John Oliver” *GANADOR

Excelente serie de variedad

“Saturday Night Live” *GANADOR