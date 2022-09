El Juego del Calamar –Squid Game originalmente- se convirtió en la primera serie de habla “no inglesa” en ganar un premio Emmy, además de la primera coreana en ser premiada por la Mejor Director de Drama y Mejor Actor de Drama, obteniendo una estatuilla para su director Hwang Dong-hyuk y el protagonista Lee Jung-jae.

La producción se estrenó en Netflix en septiembre de 2021 y rápidamente marcó tendencia en la plataforma, logrando finalmente ser un fenómeno global. Esta sería la primera vez que Corea del Sur logra un reconocimiento de la academia.

Pero estos no son los únicos premios que se llevó este año la aplaudida serie, también obtuvo 4 galardones en los Creative Arts Primetime Emmy Awards (CAP Emmy Awards), parte de la premiación que se llevó a cabo durante la primera semana de septiembre.

La producción fue nominada en siete categorías de los CAP Emmy Awards. Entre ellas mejor actriz invitada en una serie dramática; mejor diseño de producción; mejores dobles de acción, mejores efectos visuales y especiales, mejor edición, mejor música de la secuencia de apertura y cinematografía.

De estas categorías obtuvo 4, premiando a la actriz invitada Lee You-mi, que se convirtió en la primera asiática nativa en recibir este importante galardón. “Gracias por amar a Ji-yeong, trabajaré más duro como actriz. Estoy muy feliz”, dijo Lee.

It’s a wrap! Hwang Dong-hyuk wins the #Emmy for Outstanding Directing for a Drama Series for @SquidGame (@Netflix)! 💥 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/6uVjUMCwIi

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022