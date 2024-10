La artista Lisa, integrante del grupo de K-pop de Blackpink, fue blanco de críticas luego de una presentación en Nueva York, al mostrar un evidente uso excesivo de lip sync (o playback) en el escenario.

Tal como detalla Daily Mail, la cantante se presentó en vivo en el Global Citizen Festival durante el fin de semana y dejó decepcionados a varios de sus fans por su voz.

La artista tailandesa, quien actualmente también tiene sencillos en solitario, como Rockstar y New Woman, debutó en el festival con su nuevo sencillo Moonlit Floor, el cuál será lanzado oficialmente el 4 de octubre, informó Billboard.

Sin embargo, tras su presentación, dejó en evidencia su actuación vocal, que se apoyaba demasiado de la pista de voz que sonaba de fondo, y algunos seguidores la criticaron en redes sociales.

“Sincronizar los labios mientras estás sentada sin coreografía es una locura“, indicó un usuario en X.

“Lo peor es que ni siquiera intenta ocultar que está haciendo lip sync“, “La sincronización de labios salió mal, eso es vergonzoso“, son algunos de los comentarios que detalla el medio citado.

one thing about lisa her mic is always off. now she even forgot to lipsync and the playback is still running 💀 https://t.co/GfN0uj8cIZ pic.twitter.com/qKk0uCMeoF

— lulu (@jjkwdoll) September 29, 2024