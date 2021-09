Los fans de BTS a nivel mundial, ARMY, se han ido en contra del animador británico James Corden, quien realizó bromas sobre la visita del grupo de K-pop a la Asamblea General de la ONU.

Recordemos que BTS realizó un discurso ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas el pasado lunes, donde llamaron a vacunarse contra el covid-19 y hablaron extensamente sobre el aporte que los jóvenes y adolescentes están haciendo al mundo, en especial en material medioambiental.

Corden, que conduce el programa estadounidense The Late Late Show with James Corden, se refirió al acontecimiento en su programa del lunes en la noche, pero lo hizo en tono burlesco.

“La Asamblea General de Naciones Unidas comenzó esta mañana (20 de septiembre) en la ciudad de Nueva York y empezó con visitantes my inusuales. BTS estaba ahí (…) Los líderes mundiales no tienen otra opción más que tomar en serio a BTS, porque BTS tiene uno de los ejércitos más grandes del planeta”, expresó el comediante.

Esa última parte hace referencia a ARMY, nombre oficial del fandom de BTS, que se traduce al español como ‘ejército’.

“Momento histórico. De hecho, es la primera vez que niñas de 15 años de todo el mundo están deseando ser el secretario general António Guterres (máxima autoridad de la ONU)”, añadió.

Los fans no se tomaron estas bromas con humor, sino que se sintieron ofendidos, y así lo han expresado masivamente en redes sociales como Twitter.

FOR THOSE WHO DONT KNOW WHATS UP W JAMES CORDEN pic.twitter.com/dwetonvOgm

— hobi ✌️ (@legendaryseok) September 22, 2021