Paul Mescal será el protagonista de la próxima película dirigida por Richard Linklater, una adaptación del musical estadounidense "Merrily We Roll Along", que se grabará a lo largo de 20 años. El filme narra la historia de tres amigos que buscan triunfar en la industria del cine y el entretenimiento, pero se ven separados cuando uno de ellos alcanza el éxito en Hollywood.

El musical en cuestión, cuenta la historia de tres amigos, Franklyn, Charley y Mary, quienes intentan formar una carrera en la industria del cine y el entretenimiento.

Sin embargo, la amistad se va fragmentando cuando Franklyn, a quien dará vida en la pantalla Paul Mescal, se convierte en un exitoso productor de Hollywood, dejando a sus amigos atrás.

De acuerdo con Variety, Ben Platt (The Politician) interpretará a Charley, el socio creativo de Franklyn, mientras que la actriz Beanie Feldstein (Funny Girl en Broadway) será Mary, amiga del dúo y también crítica de teatro.

Mescal llegó al papel luego de que el protagonista inicial, Blake Jenner, admitiera que abusó física y sexualmente de una expareja, el actor no dijo su nombre, pero tiempo atrás su exesposa, Melissa Benoist, había publicado un video donde dijo que fue víctima de violencia doméstica.

El giro que escogió Richard Linklater para esta producción, que es original de Stephen Sondheim, es que a diferencia de la obra, la historia se contará a la inversa. La secuencia partirá con la escena en que Mary está sermoneando a Franklyn por haberse vendido a la industria y terminará con ellos 20 años antes.

Merrily We Roll Along se filmará durante dos décadas

La producción había comenzado en 2019, pero con el escándalo de Jenner posiblemente se retrasó. A inicios de 2023, Variety confirmó que Mescal ya había grabado un segmento de la película.

Sin embargo, se desconoce qué pasará con las escenas previas de Jenner, si es que se mantendrá al principio o se eliminará por completo su participación.

Esta no es la primera producción larga de Richard Linklater, recordemos que ya se llevó el Oscar como Mejor Director por Boyhood: Momentos de una vida (2014), una película que grabó en 12 años.

En Boyhood, Linklater utilizó el recurso del paso del tiempo para mostrar a los personajes en pantalla durante distintas etapas de su vida. El personaje principal, Mason, que interpretó Ellar Coltrane, tiene 6 años al inicio de la historia, y esta termina cuando cumple 18 y abandona la casa de sus padres.

Ahora el director enfrenta un nuevo desafío, con dos décadas por delante. “Vi por primera vez Merrily y me enamoré de ella en los años 80 y no puedo pensar en un mejor lugar para pasar los próximos 20 años que en el mundo de un musical de Sondheim. (…)No me tomo esta experiencia de varios años a la ligera, pero parece la mejor, quizás la única manera, de hacer justicia a esta historia en una película“, expresó.

Además, con música incluida, un área con la que Mescal lo mantiene satisfecho hasta ahora. Este año, Linklater comentó que el actor “es simplemente un talento trascendental y realmente puede cantar… Estoy tan feliz de que conectamos justo antes de que se convirtiera en una supernova”.

Mescal por su parte, en una entrevista con Esquire, expresó que “creo que voy a pasar los próximos 20 años arrepintiéndome de las decisiones que tomé en algunas secuencias y luego olvidándome de otras y pensando: ‘¡Oh, mierda! ¡Rodamos eso en 2035!’. Eso es una locura”.

Sobre el futuro del filme, también dijo que “me siento cómodo con ello, no tengo idea de dónde estaré. Con suerte, seguiré vivo. No lo sé”.

A diferencia de Boyhood, cuyas secuencias se grababan año a año Merrily We Roll Along tendrá exactamente nueve rodajes distribuidos en 20 años, explicó Linklater en una entrevista con Indie Wire. “A veces, dos años seguidos, pero el cronograma varía por todos lados”, agregó.

Además, se respetarán los espacios temporales de la historia original, esto lo reveló Ben Platt en otra entrevista con el mismo medio. “Si una escena tiene lugar en el 57 y otra en el 61, esperaremos cuatro años para rodar la siguiente. De esa forma haremos justicia al mapa del show. Será como ‘juntémonos y rodemos un corto’, para luego marcharnos y así nueve veces”, puntualizó.

“Es una solución demasiado brillante como para no intentarlo. Obviamente, hay mucho que hacer y todos estamos dando un salto de fe, ya que podrían suceder un millón de cosas diferentes que podrían hacer que esto no se haga realidad, pero todos los involucrados son lo suficientemente apasionados como para intentarlo”, reflexionó después.

Para su eventual estreno, Mescal ya podría tener casi 50 años.