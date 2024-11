Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor estadounidense Tony Todd, reconocido por sus papeles en películas de terror como Candyman y Destino Final, falleció a los 69 años en Los Ángeles. Su representante confirmó la noticia, sin revelar las causas de su muerte. Nacido en 1954 en Washington D.C., Todd debutó en cine con Platoon (1986) y destacó por su imponente estatura y profunda voz. Se consolidó en el terror con Night of the Living Dead (1990) y se convirtió en el icónico Candyman en 1992. Participó además en filmes como The Crow (1994) y series como Star Trek, dejando su huella en el género. Su última obra confirmada es el videojuego Spider-Man 2, recordando su legado en la industria del entretenimiento.