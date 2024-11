Hace algunos meses Prime Video reveló a través de un adelanto que el cantante colombiano, Juanes, haría su debut actoral en la cinta Pimpinero: Sangre y Gasolina.

En la película próxima a estrenarse en la plataforma, el artista interpreta al mayor del clan estrada, cuya familia se dedica a traficar gasolina entre las fronteras de Colombia y Venezuela.

Junto a él trabajan sus hermanos menores, Ulises, interpretado por Alberto Guerra, y Juan, personificado por Alejandro Speitzer.

BioBioChile conversó con el actor mexicano, quien relató cómo fue trabajar con el artista colombiano.

“(Su debut actoral) Increíble, maravilloso, Juanes es un artista”, dijo de entrada. “Yo crecí escuchando su música, el tipo tiene una sensibilidad maravillosa“, aseguró sobre su labor en la cinta.

Sobre lo mismo, agregó: “Una de las cosas que más aprecio de haber compartido con él, es que descubrí que más allá del artista hay un increíble ser humano”.

“Un ser humano que iba de la mano con la humildad, aprendiendo porque es algo nuevo completamente para él (…) aplausos para Juanes por tener ese arrojo y esa humildad de escuchar y de aprender“, reconoció Speitzer.

El actor, quien interpreta a Juan, un personaje que rosa en la ingenuidad y valentía, pues intenta hacer un cambio dentro del negocio clandestino de la gasolina, que pronto comienza a integrar otros elementos, también se refirió a una de las escenas más complejas que le tocó grabar para Pimpinero.

Tal como se ve en el adelanto, en un momento en medio de una persecución, el menor de los Estrada intenta escapar del bando contrario derramando litros y litros de gasolina que transportaba para luego incendiar el vehículo.

“Hay una (escena) donde quemo un coche que fue compleja porque teníamos solo un coche“, reveló sobre la producción que dificultó la grabación de la escena.

A lo que agregó: “Tenía que decir un texto, estaba un poco nervioso, porque aunque era un texto, no podía regarla. Era bajar (del auto), decir el texto y ¡pum! Ellos prendían el coche”, contextualizó sobre la escena.

Por si fuera poco, todo se acomplejó más, pues como precaución para cuidar al equipo, estos se apostaron a varios metros de distancia de las llamas, quedando Speitzer en medio, lo que provocó que nadie supiera si ya estaba finalizada la escena o si el mexicano siquiera había terminado de decir sus líneas.

“Yo estaba muy lejos de todos, porque el coche se incendiaba, entonces no me escuchaban. Me veían la boca y ya, si lo decía mal, pues…” (risas), dijo en referencia a que tuvo solo una oportunidad, la cual salió afortunadamente bien.

“Esa fue super compleja. Hay cosas en las que hay que ser super cuidadoso, era una explosión gigante, pero en general, en las escenas en la arena, los coches a veces se quedaban atascados, era complejo, pero divertidísimo”, reconoció.

Actualmente, la cinta se encuentra disponible en cines exclusivamente en Colombia. En tanto, se espera que llegue a la plataforma de streaming dentro de los próximos meses, sin fecha definida aún.