La famosa saga Crepúsculo (Twilight), que se convirtió en un fenómeno con las películas protagonizadas por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner entre 2008 y 2012, está oficialmente de vuelta, pero esta vez en la industria televisiva.

Según anunció la propia compañía en un comunicado, Netflix estrenará próximamente una serie animada inspirada en el libro Sol de medianoche (Midnight Sun), de la autora Stephenie Meyer.

Recordemos que Sol de medianoche fue publicado en 2020 y cuenta la misma historia de Crepúsculo, pero desde la perspectiva del vampiro, Edward Cullen, mientras que la novela original de Twilight es narrada en primera persona por la protagonista femenina, Bella Swan.

Además, al ser relatado desde la perspectiva del otro personaje, el libro nos muestra numerosas escenas inéditas que no estaban en Crepúsculo originalmente, por lo que no es una copia exacta de esa novela.

“Atención, Team Edward: una nueva entrega del canon de Crepúsculo está llegando a Netflix. Sol de medianoche (…) será adaptada en una nueva serie animada, que está actualmente en desarrollo”, indicó el streaming.

Añadieron que la autora Stephenie Meyer será productora ejecutiva del show, mismo rol que tendrá Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, The Get Down), quien también escribirá el guion.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de Midnight Sun.