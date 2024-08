Estas películas y series llegarán a Netflix en septiembre: "Emily in Paris", "Rápido y furioso" y más

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Netflix revela los estrenos más esperados para septiembre en Chile, destacando la llegada de la segunda parte de la temporada 4 de "Emily in Paris" y la película "Los feos", basada en la obra de ciencia ficción de Scott Westerfeld. Además, se suman títulos populares como la saga "Rápidos y Furiosos" y clásicos como "Pulp Fiction" y "La tumba de las luciérnagas". Entre las series destacadas se encuentran "Prison Break", "Selling Sunset", y "The Circle: EE. UU.", junto con una variedad de documentales, especiales y contenido infantil como "My Little Pony" y "Sing: ¡Ven y canta!".