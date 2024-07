A través de su cuenta de Instagram, el actor chileno Pedro Pascal reveló la primera fotografía junto al elenco que lo acompañará en la nueva película de “Los 4 Fantásticos”.

En la imagen se ve a los cuatro protagonistas, Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (The Crown), Ebon Moss-Bachrach (The Bear) y Joseph Quinn (Stranger Things), posando para la cámara mientras la intérprete de la princesa Margarita envuelve en un fuerte abrazo al protagonista de “The Mandalorian”.

Pese a que el lugar donde se tomó la fotografía no queda muy claro, en el fondo se puede ver al menos tres cuadros con Chris Hermsworth como protagonista.

Junto a la imagen, Pedro Pascal escribió: “Our first mission” (En español: Nuestra primera misión), además de poner el nombre del director de la cinta, Matt Shakman.

Fue en febrero pasado, en medio de San Valentín, que Marvel confirmó la película con un póster ilustrado de los cuatro actores en sus respectivos personajes.

De esta manera se reveló que Pedro Pascal interpretará a Reed Richards, Mister Fantastic o el Hombre Elástico, por su parte, Vanessa Kirby se convertirá en Sue Storm, la mujer invisible, Joseph Quinn en Johnny Storm, la antorcha humana y el hombre de “The Bear” en Ben Grimm o “La Mole”.

Cabe mencionar que la actriz Julia Garner será la encargada de interpretar al mítico villano, Silver Surfer. Por su parte, también se confirmó la participación de Natasha Lyonne (Russian Doll) y John Malkovich (En la línea de fuego) en personajes aún no revelados. Se espera que la cinta sea estrenada el 25 de julio del 2025.