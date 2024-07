Tom Kenny, actor que ha sido la voz de Bob Esponja durante más de 20 años, confirmó que el querido personaje pertenece al Trastorno de Espectro Autista (TEA), como teorizaban los seguidores de la serie.

Fue durante la Comic Con de Motor City 2024, en Detroit, que el actor de voz fue consultado por esta característica del personaje, que hasta entonces había sido una conspiración de internet, pero resulta que era cierta.

De hecho, Kenny había hablado antes del tema, pero sus comentarios habían pasado desapercibidos hasta que lo mencionó recientemente en la Comic Con, cuando recordó la primera vez que se lo preguntaron.

“Una persona que obviamente se encuentra en un espectro autista se me acercó y me dijo: ‘Tengo una pregunta para ti, Tom Kenny. ¿Bob Esponja es autista?”, explicó.

Durante esa conversación, recordó haber respondido: “¡Por ​​supuesto! Dije ‘¿Sabes qué? Ese es su superpoder, de la misma manera que ese es tu superpoder’“.

Tom Kenny responds to claim if SpongeBob is autistic:

“Yes, of course he is! That’s his superpower the way your superpower is.” pic.twitter.com/dkAWkw2bRR

— ToonHive (@ToonHive) July 23, 2024