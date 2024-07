Durante el episodio seis de La Casa del Dragón, apareció un nuevo jinete aparentemente ajeno a la familia Targaryen. Se trata de “Addam Velaryon”, nacido en realidad como “Addam of Hull”, pero ¿quién es este personaje y por qué se vinculó con un dragón?

Recordemos que, al comienzo de este nuevo capítulo de la serie emitido la noche del domingo, Rhaenyra Targaryen está intentando encontrar un jinete para ‘Seasmoke’ o ‘Bruma’, por su traducción al español, uno de sus dragones que no tiene un vínculo.

Según se comenta en el castillo de Dragonstone, el plan es poder enviar a este dragón a la batalla, ya que Rhaenyra no puede exponerse al ser la legítima heredera al Trono de Hierro, y Daemon, su esposo, no está a su lado para ayudarla en la inminente guerra.

Si bien consiguen a un voluntario con sangre valyria, el dragón finalmente lo rechaza y este muere quemado. Además, la bestia se escapa lejos del castillo y vuela hasta High Tide, es allí donde se encuentra con quien será su jinete.

Resulta que Addam Velaryon es un bastardo de la Casa Velaryon. En el libro, Addam logra montar a Bruma cuando tiene 15 años. Además, el dragón había permanecido sin jinete desde la partida de Laenor Velaryon, anterior esposo de Rhaenyra.

En el libro, el joven no reconocido antes es descrito con cabello rubio y ojos grises, pero en la serie al parecer es mayor y tiene el cabello negro.

Tras montar a Bruma, la reina lo reconoce como miembro de la Casa Velaryon y también es nombrado caballero, aunque aquello todavía no ocurre en la serie. Cabe señalar que el capítulo termina cuando la heredera de Viserys se entera de que Bruma fue reclamado y va a buscarlo.

Addam posteriormente lucha codo a codo con el príncipe Jacaerys Velaryon y su dragón Vermax. Asimismo, es uno de los jinetes que participa en la caída de King’s Landing más avanzada la guerra.

