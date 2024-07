En el sexto episodio de "House of the Dragon", estrenado por Max este domingo, se destacó la revolución en Desembarco del Rey y el reclamo del dragón Seasmoke por Addam, así como el inesperado beso entre Rhaenyra y Mysaria.

Este domingo Max estrenó el sexto episodio de House of the Dragon, restando solo dos más para el cierre de la temporada. El capítulo no estuvo solo marcado por la revolución en Desembarco del Rey y por el reclamo del dragón Seasmoke por Addam, sino que también por el beso de Rhaenyra con Mysaria.

Fue casi al final del episodio, cuando el personaje interpretado por Sonoya Mizuno confesaba su triste y crudo pasado a la princesa que estas terminaron besándose, momento que fue interrumpido por un servidor, quien le informó de la decisión del dragón a Rhaenyra.

Sin embargo, un detalle que se reveló tras la emisión del capítulo es que este beso jamás estuvo en el guión, sino que fue propuesto por la actriz Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen).

En una entrevista con Variety, la británica contó: “Honestamente, creo que inicialmente solo había un gran deseo de conectar. Creo que lo que ves inicialmente es intimidad, y una intimidad que Rhaenyra comparte muy raramente. Incluso en algunas de sus otras relaciones románticas, hay mucha presentación, hay mucha valentía, a menudo por ambas partes”.

“Ciertamente con Daemon, creo que ambas partes luchan por revelarse en su debilidad, y que su erotismo está basado en el poder”, relató.

Sobre su decisión de incorporar un beso entre Rhaenyra y Mysaria, dijo: “Hay enormes sentimientos de empatía y gratitud hacia esta persona. Rhaenyra está profundamente afectada por la vida que Mysaria ha vivido con tanto valor. Luego, son dos cuerpos completamente dominados por el tacto. Tan pronto como se abrazan y sus cuerpos se tocan, es puro deseo corporal“.

Por su parte, la actriz británico-japonesa contó cómo se gestó el momento: “Cuando lo discutimos, hablamos sobre cuando te das cuenta de que tienes un enamoramiento por alguien en retrospectiva, y piensas, ‘Oh sí, claro. Me ha gustado esa persona durante seis meses, y no me había dado cuenta. Pero una vez que te das cuenta, es un enamoramiento adolescente en toda regla. Así que tal vez haya algo de eso en juego. Pero también hay una guerra civil en ciernes, entonces, ¿cuáles van a ser las prioridades?”.

A lo que añadió: “No hay nada maquiavélico en ello, en lo que a mí respecta. Es un beso realmente hermoso y tierno, y sería imposible no sentir algo como Mysaria en ese momento. No creo que ella haya tenido ese tipo de beso antes. Y creo que el sexo y la sexualidad son muy complicados para ella, dada su historia como joven con su padre, y luego entrando en su vida profesional. Así que tener un momento tan tierno, amoroso y apasionado habría despertado algo”, dejó entrever a modo de cierre.