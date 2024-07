Los reconocidos directores Anthony y Joe Russo, responsables de éxitos como "Captain America: The Winter Soldier" y "Avengers: Infinity War", estarían en conversaciones preliminares para potencialmente dirigir la próxima entrega del equipo titular de Marvel Studios, según informes de The Hollywood Reporter.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes dirigieron Captain America: The Winter Soldier y Civil War, pasando luego a Avengers: Infinity War y Endgame, estarían en las primeras etapas de las negociaciones para potencialmente dirigir la próxima entrega del equipo titular de Marvel Studios.

La noticia de The Hollywood Reporter, si bien es sorpresiva, coincide con reportes de hace dos años según los cuales los cineastas estaban interesados en dirigir eventualmente Avengers 6, titulada preliminarmente “Secret Wars” y basada supuestamente en el cómic del mismo nombre publicado en 2015 (aunque ese nombre proviene también de otros eventos más antiguos).

Originalmente, estaba estipulado que Avengers 5 sea dirigida por Destin Daniel Cretton, quien ya encabezó Shang Chi: The Legend of the Ten Rings para Marvel, pero se bajó del proyecto en noviembre del 2023, tiempo antes de Disney despidiera a Jonathan Majors, quien iba a interpretar a Kang en la película.

También estaba estipulado que el libreto quede en manos de Jeff Loveness, quien escribió el guion de Ant Man & The Wasp: Quantumania, pero fue reemplazado también por Michael Waldron, quien guionizó Loki.

La noticia también sorprende por cuanto, según reportes previos, era Shawn Levy, director de Deadpool & Wolverine, quien figuraba como el favorito de Marvel Studios para dirigir Avengers 5.

Sin embargo, los reportes de THR son cautos en advertir que se trata sólo de negociaciones iniciales, aunque de ser ciertas reflejarían que Kevin Feige estaría buscando la ayuda de viejos colaboradores para recuperar el entusiasmo perdido en el Universo Cinematográfico de Marvel.