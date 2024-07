La serie de Netflix, Bridgerton, que recientemente estrenó su tercera temporada, ha alcanzado tanta fama a nivel mundial que hay muchos actores que harían lo que fuera con tal de conseguir un papel en ella.

Bien lo sabe Kelly Valentine Hendry, la directora de casting de ese show y de su spin-off, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, quien lleva casi dos décadas de carrera en Hollywood seleccionando al elenco de más de un centenar de producciones.

Afirmando que “es realmente triste”, la profesional confesó que recibe a diario, y sin haberlos pedido, decenas de videos casi pornográficos de actores y actrices que desean aparecer en Bridgerton.

“Me llegan los videos más inconcebibles, sin haberlos solicitados. Es sexo, básicamente. No es sexo real, pero es bastante fuerte el contenido que me llega. No fotografías de desnudos, pero casi llegan a eso. Es realmente triste”, indicó en el podcast Should I Delete That?, según recoge la revista Entertainment Weekly.

Y son tantos los videos “sexy” que recibe, que su correo llega al 90% del almacenamiento a diario.

Así que si alguien estaba pensando que enviar un video subido de tono a la directora de casting sería una buena idea para acercarse a Bridgerton… es preferible que no lo haga.