A partir del 26 de junio, la plataforma de streaming de Star+ trasladará todo su contenido a Disney Plus antes de cerrar de manera definitiva en julio. Aquellos con cuenta en Star+ podrán acceder a Disney Plus con las mismas credenciales. Disney ofrecerá dos planes a $9.900 y $13.500 mensuales. La cuenta de Star+ se convertirá en plan estándar en Disney Plus, y quienes tuvieran el combo ahora tendrán una cuenta premium. Los partidos de la Eurocopa 2024, anteriormente en Star+, serán transmitidos en vivo en Disney Plus a partir del 26 de junio.