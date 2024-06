El último capítulo de Euphoria dejó a los espectadores con un final abierto para una tercera temporada que prometía más drama con los triángulos amorosos entre los personajes principales. Sin embargo, la producción se ha visto afectada por varios obstáculos, incluida una huelga de guionistas en 2023 y la trágica muerte de Angus Cloud, uno de los actores principales. Sam Levinson, el creador de la serie, ha enfrentado controversias por su enfoque sexualizador de los personajes femeninos, lo que ha generado tensiones en el elenco. A pesar de todo, la tercera temporada está confirmada y se espera que regrese con el elenco original, aunque no se lanzaría hasta 2025 debido a la necesidad de un nuevo guion y la disponibilidad de los actores, algunos de los cuales han seguido ascendiendo en sus carreras en la industria del entretenimiento.

El domingo 27 de febrero de 2022 se emitió el último capítulo de Euphoria, la serie de HBO que dejó un final abierto para una tercera temporada que prometía como ninguna otra serie de la última década.

Sin embargo, se especulaba que en 2024 ya estaríamos disfrutando de nuevos capítulos, sin embargo, en 2023 vino la huelga de guionistas, luego, se sumaron los actores y el proyecto se comenzó a retrasar.

Las cosas para Euphoria, cambiaron radicalmente en dos años y aún no pueden sentarse a una lectura de mesa, lo que se transforma en algo que es cada vez más complejo, para el equipo y el elenco.

Aunque esta semana salieron nuevas noticias al respecto, con ejecutivos de Max conversando sobre los nuevos proyectos de la compañía, donde se deslizó los nuevos planes para Euphoria y una tercera temporada.

Euphoria: la tragedia antes de la tercera temporada

El final de la última temporada de Euphoria no tuvo desperdicio. Mientras Lexi presentaba su obra ante un teatro lleno con Rue, Julie, Nate y Cassie, que colapsaba viendo la creación de su hermana, en otro lugar se desarrollaba uno de los momentos más tristes de la serie de Max.

Fezco, quien estaba listo para acompañar a Rue en su estreno como directora del grupo de teatro, se enfrasca en un tiroteo con la policía, quienes hieren a Ashtray, su “hermano” menor.

Hasta ahí, las cosas quedan abiertas para una tercera temporada que prometía más drama con los triángulos amorosos entre Rue, Julie y Elliot, o Cassie, Maddie y Nate.

Un futuro que puede ser espeluznante para Rue, interpretada por Zendaya, quien deberá enfrentar a sus demonios, los que tiene en su consciencia y los reales.

Pero también, se esperaba que desarrollaran la historia de Fezco, un personaje que logró tomar su espacio en la serie, sobre todo en su relación con Lexi, la hermana menor de la familia Howard.

Y es precisamente esta historia una de las que los fans más lamentarán de que probablemente no se desarrolle, considerando que hace casi un año, Angus Cloud, falleció, lo que dejó al elenco sin uno de sus principales actores.

La tragedia es una más de todas las situaciones que se vivieron en los últimos dos años con el equipo de la serie de la productora A24, que representan un peligro para el correcto desarrollo de la tercera temporada de Euphoria.

Qué pasa con Sam Levinson

Aunque Euphoria es una de las series más exitosas de Max, no está exenta de controversias, partiendo por su creador, Sam Levinson.

El también director de la serie lleva varios años de controversias que van asociadas directamente a su mirada masculina y sexualizadora de las mujeres en sus producciones.

En el caso de Euphoria, es Sydney Sweeney, quien comenzó a cuestionar por qué su personaje tenía tantas escenas de desnudos, que a juicio de la misma actriz no se justificaban, comentó Esquire.

Algo que se repitió con Miga Kelly y la exactriz porno Chloe Cherry, que interpreta a Faye. Levinson le pidió a esta última protagonizar un desnudo completo en su primer día en el set, pero fue su compañero Tyler Chase quien levantó la mano para evitarlo, señalando que sentía que era demasiado.

En todos los casos, el director le dio la razón a la actriz, lo que hace que muchos cuestionen por qué si puede no tener desnudos, insiste en ponerlos en el guión. Una opinión que se exacerba cuando se trata de The Idol, la serie que vino después de Euphoria, cuyos capítulos ni siquiera lograron emitirse.

Sin embargo, la controversia más importante la tuvo con Barbie Ferreira, la actriz que encarna a Kat. Se rumoreó que ella dejó el set tras discutir con Levinson, aunque luego ella misma lo desmintió, comentó El Español.

La actriz sí declaró, “Sam escribe sobre cosas con las que se siente identificado, y no creo que se identifique con Kat”, añadiendo “De veras quería no tener que ser la mejor amiga gorda”. Eso deja en duda si hubo o no una real discusión en el set.

El cambio en los actores

Cuando terminó la última temporada de Euphoria, uno de los argumentos para que su próxima edición demorara tanto era la agenda de Zendaya, una de las actrices más cotizadas de su generación.

Eso era en 2022, pero en 2024 gran parte del elenco son actores codiciados por los grandes estudios.

Tal es el caso de Sydney Sweeney, quien creó su propia productora para hacer sus películas, lo que la mantiene en el top de la taquilla tras estrenar “Cualquiera menos tú” e “Inmaculada”, aunque tiene muchos más proyectos en carpeta.

Lo mismo para Jacob Elordi, el chico del “Mi primer beso” estuvo en los éxitos Saltburn, Priscilla y ya está en la post producción de Frankenstein con Guillermo del toro.

Hunter Schafer y Maude Apatow también tuvieron alzas en su carrera, lo que las mantiene en la primera línea de Hollywood.

Algo que lamentablemente no pasa con Alexa Demie, quien desapareció casi por completo de eventos públicos y redes sociales, indicó El País.

La joven sólo cerró un proyecto en su agenda, “Fantasmas”, la serie que se estrenó hace una semana y pasa sin pena ni gloria.

Un salto en el tiempo, con actores confirmados para la tercera temporada de Euphoria

Pese a todo, la tercera temporada parece que está en camino, aunque las cosas vendrían diferente para Euphoria.

Casey Bloys y JB Perrette, ejecutivos de Max, contaron a Variety que la tercera temporada estaba confirmada y volvería con el elenco original de la serie, así como la escritura de Sam Levinson.

Es Bloys quien confirma al creador indicando, “Sam (Levinson) está trabajando en ello. Ha habido muchas idas y venidas… Uno de los problemas que creo que Sam está pensando es que ya no quiere tenerlo en la escuela secundaria. Ahí es donde se ambientó y lo que tenía sentido entonces”.

Continuó señalando, “Entonces, cuando lo sacas de eso, hay muchas idas y venidas sobre dónde configurarlo y hasta qué punto en el futuro configurarlo y todo eso. Pero creo que tiene una visión que le entusiasma y está ocupado escribiendo”.

De esta forma, no hay dudas de que la serie vendrá con una nueva propuesta que se podrá ver recién en 2025 y no antes, porque además de obtener un nuevo guion, la serie vendrá con todas sus estrellas, que tendrán que organizarse para dejar su proyectos y volver al origen de sus exitosas carreras, Euphoria.