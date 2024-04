Tras cinco años de espera, finalmente la secuela del Joker de Joaquin Phoenix, Folie à Deux, estrenó su primer adelanto de la historia en la que se embarcara la cantante Lady Gaga, quien interpretará a la fiel compañera de Arthur, Harley Quinn.

Tal como se había adelantado, la cinta será un musical, pero como se pudo ver en las nuevas imágenes estará cargado de drama. Esto ya se veía en el teaser liberado esta tarde, donde el personaje de Phoenix rompe en un desgarrador llanto en el patio del Manicomio de Arkham.

En tráiler de poco más de dos minutos se puede ver el primer acercamiento del Joker con Harley, quienes se conocen dentro del hospital psiquiátrico, donde el personaje de Gaga es parte del coro. Cabe mencionar que esta parte de la trama se aleja del relato de los comics, donde Quinn es la psiquiatra de Arthur.

A través de ese primer acercamiento, el papel de Quinn, se convierte en la fiel compañera del Joker, que los lleva a desarrollar una extraña relación romántica y de admiración.

En algunas escenas se puede ver a ambos bailando bajo la lluvia, rodeados de policías, y al papel de Phoenix escapando de un par de imitadores. Asimismo, Joker regresa al set de televisión con un show propio, probablemente parte de sus delirios, pero con una gran -y real- explosión. Todo esto acompañado de la interpretación de Tom Jones de What The World Needs Now Is Love

El mismo adelanto se reveló la fecha de estreno de la cinta en los cines, la que se dará el 4 de octubre de este año.