Matan Meir, productor de la exitosa serie de Netflix Fauda, falleció en combate en la Franja de Gaza este fin de semana.

La noticia fue confirmada el sábado en la noche a través de la cuenta oficial de la producción audiovisual. “Estamos devastados de compartir que uno de los miembros de la familia de Fauda, Matan Meir, que fue asesinado en acción en Gaza. Tenemos el corazón roto por esta trágica pérdida”, escribieron en redes.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

— Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023