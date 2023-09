Contrario a los llenos masivos de las salas de cine que se acostumbran en la actualidad y que parecen una sorpresa frente a la competencia de los streamings, algunas secuelas en la historia de la industria no han logrado reunir a la cantidad suficiente de espectadores ni siquiera para recuperar el dinero invertido en hacerlas.

Fue con esta idea en mente, que un análisis web de Replay revisó la base de datos de cine IMDb, de donde concluyó cuáles fueron las secuelas de películas más y menos rentables de la industria.

Las secuelas con más pérdidas

De acuerdo a los datos recogidos por la investigación, la cinta con más pérdidas es la francesa Los visitantes 2(1998), protagonizada por Christian Clavier y Jean Reno, la que tuvo ganancias solo del 1%, es decir, perdió un 99% de lo invertido.

Pero no es la única con estos alarmantes números, pues comparte el puesto con Dominion: La precuela de El Exorcista (2005). En ella se gastaron US$ 30.000.000 de dólares y las ganancias fueron de solo US$ 251,495 dólares.

Con el 95% y 90% de pérdidas le siguen Manderlay (2005), secuela de USA: Tierra de las oportunidades, y El hijo de la Pantera Rosa (1993). Cerrando el top 5, se posiciona Érase una vez en Hollywood 3(1994), la que perdió el 89% de lo invertido.

Pero no todo es negativo en la historia del cine, puesto que también han llegado propuestas millonarias a las salas, donde las ganancias se han incluso triplicado de acuerdo al estudio.

Las secuelas más rentables

Así, la película de terror Actividad Paranormal 2 (2010), se queda con el primer lugar, luego de ganar más del 5.000% de lo invertido, sin embargo, esto se debería a la baja inversión que se hizo en ella, la que fue de solo US$3,000,000.

Detrás le sigue Taxi 3 (2003) que tuvo, 4938% de ganancias. En el tercer lugar, sigue la racha la saga de terror y suspenso, Actividad Paranormal 3 (2011), la que tuvo una ganancia avasalladora de más de 200 millones de dólares.

En tanto, El último exorcismo(2010) y El Juego del Miedo II (Saw II) (2005), terminan el listado con ganancias superiores al 3.000%.