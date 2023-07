Antes que el desnudo de Florence Pugh en Oppenheimer desatara polémica en India y Medio Oriente, los productores encontraron una curiosa forma de evitarlo.

La escena muestra al físico Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) junto a su amante Jean Tatlock (Pugh), desnudos y sentados cada uno en un sillón.

Sabiendo que el momento no sería aprobado por los paneles de censura de aquellas zonas, la producción eligió cubrir el desnudo de Florence Pugh con un vestido negro sobrepuesto digitalmente en su cuerpo, para asegurar el estreno de la película, especialmente en Medio Oriente, donde los desnudos están prohibidos en cine y televisión.

Dicha versión también se lanzó en India, donde la película fue clasificada con la categoría UA, que requiere la supervisión de los padres para niños menores de 12 años.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la medida se tomó sólo como una práctica comercial para asegurar el debut del filme.

In India, Florence Pugh can be seen wearing a Black dress in this scene. In reality, the actress is naked during the sequence. This black dress was added ‘digitally’ because Indian Censor Board don’t allow full-frontal nudity on the big screen.#Oppenheimer #FilmTwitter pic.twitter.com/hnER4wrXIZ

— Aayush Sharma (@JournoAayu) July 24, 2023