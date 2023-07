Hoy es el gran estreno de Oppenheimer, la película protagonizada por Cillian Murphy, un actor de muy bajo perfil, al contrario de algunas estrellas de Hollywood, tales como Brad Pitt o Tom Cruise.

El actor irlandés es toda una incógnita, dado que no tiene redes sociales y no gusta de hablar de su vida privada, así al menos se le ha visto en las entrevistas donde promociona algún nuevo trabajo, mostrando un carácter un tanto arisco.

En ese sentido, ¿quién es este actor de 47 años?, hay que recordar que Murphy nació el 25 de mayo en Douglas, Condado de Cork, Irlanda.

Desde su adolescencia se sintió atraído por la música, un período de su vida donde armó una banda llamada “The Sons of Mr. Green Genes”.

Sin embargo, pese a que cultivó una personalidad artística, inspirada por venir de una familia dedicada a la docencia, no estudió directamente teatro, ya que en un primer momento entró a estudiar Derecho en la Universidad de Cork. Aunque no aprobó ningún curso durante ese tiempo.

Pero en la casa de estudios descubrió el mundo de la actuación tras participar en obras de teatro. Incluso, su debut ocurriría en 1996, en la obra Disco Pigs. Así, decidió entrar a Corcadorca, la compañía de teatro de Cork.

Desde entonces, el intérprete desarrolló una interesante carrera actoral en la escena independiente y en ficciones británicas. Con ello, el actor supo que la actuación “lo hacía sentir vivo”, dijo.

Siendo el 2002, un año parteaguas que lo encumbró hacia cintas hoy consideradas de culto como Exterminio (2002) e Intermission (2003).

Aunque empezó hacerse conocido por su rol del Espantapájaros en la trilogía de El Caballero de la Noche. En un primer momento, quiso hacer el papel de Bruce Wayne/Batman, pero Christopher Nolan dijo otra cosa.

“Sentí que no era el correcto para Batman, sin embargo, era alguien con quien quería seguir creando, alguien con quien quería trabajar”, dijo Christopher Nolan sobre su actor fetiche, citó IGN.

La vida privada de Cillian Murphy

Además de actuar en El Origen (2010) y Dunkerque (2017) con el director británico, este lo convocó para el rol de Robert Oppenheimer.

“Llegó el momento, esta es la película en la que vas a ser el protagonista; te ofrezco un personaje que va a exigirte que uses cada aspecto de tu talento y va a ponerte a prueba de un modo que nunca habías conocido”, afirmó Nolan.

En 2004, antes de trabajar con Nolan, se casó con la artista visual Yvonne McGuinness, a quien conoció en una presentación de su banda en 1996.

Asimismo, vivieron juntos en Londres hasta 2015, mientras lejos de mudarse a la meca del cine, Murphy y su familia se instalaron en Dublin con sus hijos, Malachy y Aran.

A la par que su personaje de Tommy Shelby, el jefe de los Peaky Blinders, Cillian le gusta mucho pasar el tiempo con sus amistades de su pueblo.

“Mi vida es surreal. Hay que darse cuenta de la suerte que tienes y no darla por hecha. Este es un negocio difícil y ya estar trabajando es un mérito. Por eso, amo volver a Cork y estar con mis amigos de siempre. Con ellos raras veces hablo de la industria, porque no nos parece un asunto importante. No es relevante entre amigos que se conocen desde los diez años”, afirmó al Irish Independent.