Este lunes, HBO anunció a los nuevos actores que se suman al elenco de House Of The Dragon en el marco de su segunda temporada, que a penas va comenzando su rodaje y aún no tiene fecha de estreno.

La exitosa precuela de Game of Thrones, que se estrenó en agosto de 2022, se inspiró en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, que relata los hitos de la familia Targaryen y se remonta a 200 años antes de los eventos de la primera serie.

Ahora, al elenco se sumaron Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim, según informó HBO en sus cuentas oficiales de redes sociales.

¿A qué personajes interpretarán los nuevos actores de House Of The Dragon?

Simon Russell Beale interpretará al Ser Simon Strong, que en los libros figura como el castellano de Harrenhal, es decir, encargado de la guardia del castillo más grande los 7 reinos.

Por otro lado, Freddie Fox será Ser Gwayne Hightower, hijo de Otto Hightower, hermano de la Reina Alicent y tío del Rey Aegon, la Reina Helaena y el Principe Aemond, que hasta ahora no había aparecido en la trama.

Gayle Rankin por su parte será Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal que será clave para Aemond Targaryen a lo largo de la historia.

Por último, Abubakar Salim fue elegido para dar vida a Alyn of Hull, un marinero de la flota de Velaryon que sirvió en la campaña de Stepstones.

El elenco de esta segunda temporada también incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Asimismo, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también regresan.